"Стране" стали известны имена двух крупных контрабандистов, о введении санкций против которых Советом нацбезопасности и обороны говорил Владимир Зеленский в своем видеообращении 2 апреля.

По данным источников "Страны", среди королей контрабанды, на которых были наложены персональные санкции Советом нацбезопасности, оказались одесский предприниматель Вадим Альперин и западно-украинский бизнесмен Владимир Дидух. Последний более известный как Вова Морда.

Что касается Альперина, то по данным СМИ заниматься нелегальным бизнесом он начал еще в 1990-х. По одной из версий, первый капитал у него появился благодаря подпольной торговле алкоголем.

Его имя стало широко известно после захвата в 2009 году сомалийскими пиратами принадлежащего ему судна "Фаина", которое перевозило оружие и военную технику.

Дидух - это львовский криминальный авторитет. Одно время спонсировал "Свободу", хотя в самой партии это отрицают. В 2012 году на Дидуха покушались в центре Львова, расстреляв его внедорожник.

Ранее "Страна" приводила слова Зеленского о санкциях против топовых контрабандистов.

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