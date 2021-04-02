Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал карту цветового карантинного зонирования от 2 апреля. Судя по ней, "желтой" осталась лишь одна область, а 11 регионов попали в красную зону.

Самый низкий уровень эпидемиологической угрозы, как видно из карты, в Херсонской области.

В 10 областях (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской) и столице введен красный уровень эпидбезопасности из-за коронавируса. Остальные 13 областей - в оранжевой зоне.

По данным ЦОЗ, показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах. Самый высокий он в Хмельницкой области - 122,6 на 100 тысяч населения, в Житомирской - 117,9, в Киеве - 112,1, в Винницкой области - 111,4, в Николаевской - 107,3 ​​(при определенном показателе ≤60 на 100 тысяч населения).

По состоянию на 1 апреля самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве - 83,8%, во Львовской и Николаевской областях - 71,3%, в Житомирской области - 70,9%, Киевской - 68,9% (при определенном показателе 65%).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Высокая заболеваемость и в Киеве (1164 случая) и области (1156).

Ранее "Страна" сообщала, что Чернигов с 5 апреля ужесточает карантин.

Также усиливает карантин Винницкая область, только раньше - уже с субботы.