Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам событий 2 апреля: заседания Совета нацбезопасности и обороны и своей телефонной беседы с главой Белого дома Джо Байденом.

По словам Зеленского, в разговоре Байден упомянул об угрозе, которая исходит от олигархов.

"Вспомнив события 6 января во США, президент Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угроза ему составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов. Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины - братья по оружию", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, о чем беседовали Байден и Зеленский во время первого общения по телефону.

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