Президент Владимир Зеленский во время видеообращения, посвященного итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля, заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции против десяти контрабандистов. По данным спецслужб, попавшие под санкции являются "лидерами" в этой сфере.

Обращение президента появилось на Ютуб.

"Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды", - сказал Зеленский.

Он добавил, что десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы были отстранены от работы.

"А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - анонсировал президент.

Он уточнил, что причиной такого решения стали убытки, наносимые украинскому бюджету неэффективной работой таможни.

"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни", - сказал глава государства.

Он также пообещал, что Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку это "экономический терроризм". И что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.

Ранее "Страна" сообщала, что заседание СНБО 2 апреля прошло в закрытом режиме и не увенчалось традиционным брифингом Алексея Данилова.

Мы также писали, что Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.