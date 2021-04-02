Зеленский сообщил о подготовке визита Байдена в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его визит в Украину.
Об этом глава страны рассказал в своем видеообращении.
"Мы говорили об участии США в Крымской платформе и о будущем визите президента Байдена в Украину", - сказал он.
В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Байден ожидает приезда в Киев.
"Джо Байден ожидает возможности снова посетить Украину", - написал он в Facebook.
Напомним, что последний раз Байден приезжал в Украину в начале 2017 года в статусе вице-президента США и встречался с на то время президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Сегодня Байден впервые с момента своего избрания провел телефонный разговор с Зеленским.
Кроме того, Зеленский после разговора с Байденом заявил о готовности "реформировать Украину".