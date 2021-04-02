В пятницу, 2 апреля, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он рассказал о принятых СНБО решениях.

По словам президента, в связи с решениями СНБО сегодня для некоторых физических и юридических лиц наступила "черная пятница". Потому что:

впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинских контрабандистов;

во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства;

также сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.

"Наконец о самом важном - ситуации на Донбассе. Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала о содержании первого телефонного разговора Байдена и Зеленского.

Мы также приводили пресс-релиз Белого дома о беседе президентов.