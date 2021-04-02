В Минздраве напомнили украинцам о первых действиях при повышении температуры тела выше 38 градусов, когда человек не может самостоятельно пойти сдать тест на Covid-19.

Медики назвали первые шаги заболевшего:

Прежде всего - проконсультируйтесь с семейным врачом по телефону или онлайн. Он предоставит инструкции относительно дальнейших шагов.

Во-вторых, помните, что не стоит заниматься самолечением. В случае тяжелого состояния - затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38 ° C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния - вызывайте экстренную медицинскую помощь 103.

Напомним, в Минздраве заявили, что служба экстренной медицинской помощи сейчас работает в условиях максимальной нагрузки. в Украине установили исторический рекорд по количеству звонков за день в "скорую".

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