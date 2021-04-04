В последнее время появляется все больше социальных сетей, в которых люди принимают решение зарегистрироваться. Иногда пользователи делятся личным мнением о ситуации в стране или своей экспертизой о событиях.

Часто в соцсетях появляются фото семейных праздников и детей. Публикуем советы, как это делать правильно, чтобы обезопасить их и не угодить в скандалы.

Эксперты в области коммуникаций в социальных сетях рекомендует не размещать:

фотографии,

имена,

номера садиков и школ,

хобби и мечты детей,

ваше место жительства,

ТРЦ и места, где вы проводите досуг.

Бытует мнение, что обычному человеку, который не является публичным или очень обеспеченным, нечего опасаться. Мол, это же только в фильмах у олигархов воруют детей, а потом требуют выкуп. Такая позиция - заблуждение.

У многих граждан, даже самых обычных, есть недруги и недоброжелатели - они могут воспользоваться сведениями в ущерб для вас и ваших детей. Также сотрудники силовых структур не скрывают: нередко люди с нестабильной психикой до совершения преступления следят за своими будущими жертвами в соцсетях.

Возможно, вы даже не будете знать злоумышленников. Однако значительно проще совершить противоправное действие, если они обладают информацией о внешнем виде ребенка, его имени и фамилии, месте обучения, увлечениях, любимых лакомствах и игрушках.

Как же поступить в ситуации, если все-таки хочется опубликовать фото ребенка в соцсетях?

Первое. Категорически нельзя публиковать в соцсетях домашние или пляжные фото своих детей, но где они без брюк, футболок, платьев, белья. Нередко родители зарисовывают в таких случаях лица или оголенные части тела. Однако преступников это может лишь "заинтриговать".

Помните: у посторонних людей с нестабильной психикой подобные снимки могут вызывать сексуальное влечение. И не исключено, что попытаются его реализовать - выйти на связь с ребенком в Сети или даже в личной форме.

Второе - касательно обычных фотографий детей. Взвесьте все риски - насколько это желание превышает необходимость обезопасить ребенка. Оптимальный вариант - сделать соцсети с закрытым или с ограниченным доступом (только для друзей).

Еще лучше - отправлять фото и видео детей только своим хорошим знакомым, коллегам, друзьям, родственникам лично - тем, в ком вы на 100% уверены. Они искренне порадуются за успехи вашего ребенка и не причинят ему вреда.

Третье. Рекомендовано обсудить ситуацию в учебных заведениях детей - садиках и школах. Сейчас на сайтах учреждений часто публикуются отчеты о праздниках. Попросите педагогов, чтобы ваши дети если и появлялись на таких снимках, то только на больших групповых, без подписи имени и фамилии.

С какого времени размешать фото и данные о детях? Когда, по вашему ощущению, они будут к этому готовы - например, смогут уверенно дать отпор незнакомым дядям с шоколадками и другими "приманками". Впрочем, даже в телефоне самостоятельного старшеклассника установите маячок и свой номер телефона на экстренный вызов.

Контроль за соцсетями детей. Контролируйте соцсети детей, их личные переписки, снимки в фотопотоке (в том числе удаленные). Обращайте на группы, в которых они состоят. Следите за моральным состоянием. Замкнутость, агрессия, апатия - сигналы, что ребенка что-то беспокоит, об этом нужно поговорить и, возможно, вмешаться взрослым.

С какого возраста можно публиковать фото новорожденных? В завершении прокомментируем этот популярный вопрос из Интернета. Некоторые мамы не показывают лица детей до обряда крещения, некоторые - до школы.

Иногда в таких случаях руководствуются они суевериями - чтобы ребенка не сглазили. У Церкви и государства на этот счет позиции нет. Верить в это поверье и как к нему относиться - личное дело каждого, рекомендации отсутствуют.