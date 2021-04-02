В субботу, 3 апреля, на большей части Украины ожидается переменно облачная погода без осадков, хотя синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Небольшой дождь затронет лишь западные области и восток страны, а на северо-западе возможен дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха уйдет в минусовые значения на западе страны, где похолодает до -2. На остальной территории Украины - от 0 до +6.

В дневные часы по всей стране прогреется до + 8-14 градусов.

В Киеве - без существенных осадков. Ночью от 0 до +2 градусов, днем - до +10.

Ранее "Страна" писала о том, что в 2021-м 1 апреля оказалось рекордно теплым, в Киеве были майские показатели температуры.

Также мы сообщали, что во второй день апреля Карпаты замело снегом.