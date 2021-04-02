В пятницу, 2 апреля, после анонсированного заседания Совета по нацбезопасности и обороне не будет традиционного брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщает "Украина 24".

Как заявила журналистка телеканала со ссылкой на источники в Офисе президента, заседание СНБО проходит в закрытом режиме.

А традиция после каждого заседания проводить брифинг секретаря СНБО сегодня впервые будет нарушена.

Отмечается, что ключевой темой вероятно станет ситуация на Донбассе.

Напомним, сегодня заседание СНБО собралось после двухнедельного перерыва. Его результатом может стать введение санкций против украинцев, которые занимаются поставками подакцизных контрафактных товаров.

Также мы сообщали, что в СНБО увидели угрозу безопасности Украины из-за учений РФ и Беларуси, разрабатываются сценарии реагирования.