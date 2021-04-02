В понедельник, 5 апреля, на российском телеканале "СТС" начнет выходить второй сезон комедийного сериала "Папик", снятого "Студией Квартал 95", один из основателей которой президент Украины Владимир Зеленский.

Выход сериала анонсирован на официальном сайте "СТС".

В сериале речь идет о пенсионере Александре, который решил привести себя в порядок и приятно провести время перед смертью. Он делает новую прическу и идет гулять по клубам, где встречает молодую девушку Лизу. Утром они просыпаются вместе.

Как писала "Страна", уже по первой серии "Папика" можно сделать вывод, что многосерийный фильм изначально готовился с перспективой продажи в Россию. Причем снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента. В кадрах появляются счета ЖКХ, которые напечатаны на русском языке.

Напомним, первый сезон "Папика" начал выходить на СТС в прошлом году. В мае 2019 года, став президентом, Владимир Зеленский вышел из бизнеса "Квартал 95" и передал свою часть партнерам. После этого отвечать за то, кому продавать фильмы стала шведская компания.

Ранее скандал разгорелся вокруг другого сериала "95 квартала" - "Слуга народа", с Зеленским в главной роли. Права на него купил один из российских развлекательных телеканалов, но после показа первых серий его сняли с эфира.