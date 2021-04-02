С начала суток на Донбассе зарегистрировали 14 нарушений режима прекращения огня с неподконтрольной Украине стороны. Причем 13 обстрелов велись по позициям ВСУ, а один - по гражданской инфраструктуре города Красногоровка.

Такие данные по состоянию к 17:00 2 апреля привел в Фейсбуке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 открывался огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского были использованы крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, велась стрельба из противотанковых гранатометов.

Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работает командования воинской части.

В районе Красногоровки при обстреле гражданской инфраструктуры получил осколочное ранение мирный житель. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

В штабе также добавили, что в районе проведения ООС выполняется разминирование. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти три гектара территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - заверили в штабе.

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