Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук хочет ввести в состав делегации нового советника по связям с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), чтобы обрабатывать поступающие от них предложения по местным выборам и особому статусу региона.

Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Согласно "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года предусмотрена консультация с представителями временно оккупированных ОРДЛО по вопросам самоуправления и проведения местных выборов. Поскольку эти вопросы чрезвычайно чувствительны и есть необходимость учитывать множество нюансов политического урегулирования, Леонид Макарович предложил позицию специального советника, чтобы было легче ориентироваться в той массе предложений, планов, дорожных карт и кластеров урегулирования, которые поступают как от украинских общественных экспертов в ТКГ, так и со стороны ОРДЛО", - сказал Арестович.

Он пояснил, что "такой советник мог бы при необходимости опрашивать экспертов с двух сторон, обрабатывать предложения в части политического урегулирования, разводить их "по таблицам" и предоставлять для изучения главе украинской делегации в ТКГ".

Кроме того, спикер заявил, что если Кравчук окончательно решит ввести такую позицию, он "будет работать на общих гражданских основаниях, как и остальные шестеро уже присутствующих советников в украинской делегации в ТКГ по вопросам экономики, информационного сопровождения, гуманитарным аспектам и т.д.".

При этом Арестович рассказал, что "представители ОРДЛО восприняли замысел Леонида Кравчука крайне негативно".

"ОРДЛО решили, что их вытесняют с процесса. Леонид Кравчук пытался два часа объяснить, что это внутреннее решение украинской делегации, это не вопрос для дискуссии в ТКГ, который не требует ни одобрения ОРДЛО, ОБСЕ или России, не требует смены формата. Это учитывая, что Леонид Макарович пока просто задумался о таком спецсоветнике", - сказал спикер ТКГ.

Напомним, 31 марта Кравчук на заседании ТКГ предложил возобновить полное перемирие на Донбассе с 1 апреля.

Однако позже украинская делегация заявила, что Россия отказалась от предложения возобновить перемирие на Донбассе.