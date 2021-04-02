Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала потрясающим телефонный разговор главы США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Свою оценку беседы лидеров двух государств она опубликовала в своем микроблоге в Твиттере.

"Потрясающая (англ. Fabolous - Ред.) беседа", - написала Юлия Мендель.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден впервые поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Ранее "Страна" писала о том, что разговор Зеленского и Байдена длился более получаса, президент США сказал о "вере в Украину".

Также мы сообщали, что Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату.