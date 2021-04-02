Президент Украины Владимир Зеленский в своем Твиттере коротко прокомментировал свой первый телефонный разговор главой Белого дома Джо Байденом, который состоялся 2 апреля.

Запись в микроблоге главы государства появилась вскоре после разговора лидеров стран.

"Рад поговорить с президентом Соединенных Штатов. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский.

Этот твит он продублировал на английском языке.

Твит Зеленского прокомментировал телеграм-канал Политика страны:

"А вот и сам Зеленский прокомментировал. Сказал, что готов проводить "реформы", которые от него требуют американцы. На самом деле не готов. Но думает пропетлять", - говорится в сообщении.

Уже пошли и официальные заявления с комментариями по разговору Зеленского и Байдена.

В сообщении Белого дома говорится, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.



Андрей Ермак заявил, что "по словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут".

"Различные инсайды: говорили о борьбе с коррупцией, Байден требовал реформ.

Если последнее верно (то есть, что Байден настаивает на реформа вроде судебной, по которой передадут суды под контроль Запада), то обострение на Донбассе имеет все шансы продолжится. Для Зеленского важно, чтоб эти требования как раз были сняты под предлогом «военного времени». Но у американцев может быть своя логика - если хотите, чтоб мы вам в «военное время» помогали, отдавайте нам суды и прочее. В общем, пока стороны не договорятся, стрельба продолжится", - пишет "Политика Страны"

Ранее "Страна" сообщала о долгожданном звонке Байдена Зеленскому.