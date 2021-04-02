Сегодня впервые состоялся разговор президентов Байдена и Зеленского.

Этого звонка на Банковой ждали больше двух месяцев. И только после обострения ситуации на Донбассе президент США набрал украинского коллегу.

Что, к слову, стало полной копией ситуации, которая сложилась зимой 2017 года. Новоизбранный президент Дональд Трамп все никак не звонил Петру Порошенко. Но после ожесточенных боев под Авдеевкой вышел на связь (вчера "Страна" детально анализировала эти аналогии).

В нашем материале мы предсказывали, что Байден скорее всего позвонит на фоне обострения на фронте. Так и произошло.

Правда, причины задержек с американскими звонками в обоих случаях были разными.

Трамп не горел желанием общаться с Порошенко, поскольку официальный Киев накануне "топил" за демократов и сливал компромат на команду кандидата от республиканцев.

Байден же держал паузу скорее в педагогических целях. Новая администрация США уже давно выкатывает ряд требований к украинской власти. О них "Страна" много раз подробно писала. Главным условием стала судебная реформа по лекалам американцев - с контролем Запада над судами. Также есть требования по укреплению контроля Запада над НБУ, госкомпаниями, силовыми структурами и антикоррупционными органами.

Ни Банковая, ни олигархический класс не хотят отдавать Западу такие рычаги управления страной. Поэтому отношения США с Зеленским стали на паузу. И только донбасское обострение побудило Белый дом выйти на контакт на высшем уровне.

О чем говорили президенты и что это значит - разбиралась "Страна".

Байден. Много о реформах, мало о Донбассе

Президент США первым официально подтвердил информацию о созвоне. На сайте Белого дома вышел короткий - на сто слов - релиз. Процитируем его дословно.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Он подчеркнул приверженность своей администрации активному стратегическому партнерству в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Лидеры согласились, что эти реформы являются главными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе".

Самое важное из сказанного - это приоритет проведения реформ, которые названы "главными" для Украины. Причем теме реформ было посвящено две трети этого короткого послания. По Донбассу же Байден сказал достаточно дежурные фразы и никак не упомянул про обострение.

То есть, как уже говорилось выше - вряд ли властям Украины удастся долго держать в фокусе тему эскалации с Россией. Байден хоть и позвонил, но говорил в большей степени на другие темы.

Что подтверждается и украинской интерпретацией переговоров.

Как Украина передает этот разговор?

Владимир Зеленский сначала выпустил только короткий твит по итогам звонка Байдена.

"Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку Америки на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев".

Позже Зеленский записал видео, в котором рассказал, что лидеры много говорили про Донбасс (Штаты обещали не оставлять Украину наедине с Россией), а потом перешли на реформы. Украинский президент назвал три - антикоррупционную, судебную и реформу Конституционного суда.

Также Зеленский заявил, что обсуждался визит Байдена в Украину.

Более того, как следует из обращения Зеленского, президент США сообщил ему об угрозе, исходящей от олигархов.

"Вспомнив события 6 января во США, президент Байден отметил, как важно США и Украине сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угроза ему составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов. Было отмечено и поддержано воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины - братья по оружию", - сказал Зеленский.

Последнее подтвердил ранее глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - детализировал шеф ОП.

В общем, судя из его слов, президент Америки только хвалил Зеленского и ностальгировал.

К слову, в тот памятный день, когда Байден выступал в Раде, он призвал Украину к выполнению политической части Минских соглашений и заявил, что не нужно бояться автономии территориальных единиц.

Также Ермак сообщил, что у президента США есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. "Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут", - добавил Ермак.

Впрочем, учитывая, что сам Зеленский после разговора с Байденом заявил, что "серьезно настроен реформировать Украину", то видимо такой настрой ему придал американский президент.

В какой манере он обычно это делает - мы уже слышали на "пленках Деркача", где Джо Байден раздавал целеуказания предшественнику Зеленского - Петру Порошенко.

Главные выводы

Исход из сообщений всех сторон, можно сделать следующие выводы.

1. Непосредственным поводом для звонка послужило обострение на Донбассе, на фоне которого Байден счел нужным продемонстрировать поддержку Украине.

Как это повлияет на ситуации на фронте? В США в Киеве сам факт общения подается, как сигнал России по сдерживанию ее "агрессивных намерений". В тоже время, как уже писала "Страна", вероятность того, что Россия пойдет войной на Украину (на Донбассе или же через общую границу) сейчас минимальна. Теоретически возможно, что в наступление может пойти на Донбассе украинская армия. Но и это маловероятно с учетом той помощи, которая Россия может оказать "республикам", что поставит крест на наступлении, а возможно и приведет к потере новых территорий.

При этом новые обострения на Донбассе, включая активизацию обстрелов исключать, увы, нельзя. Потому что до сих пор не решена главная проблема - тупик в политическом урегулировании. И пока он будет продолжаться, а две армии будут стоять друг перед другом - обстрелы и жертвы продолжаться. Разговор с Байденом мог решить эту проблему только в одном случае - если б он дал "установку" Зеленскому выходить на компромиссное решение по Донбассу с Россией. Но никакой информации об этом нет даже в виде намеков.

2. Много внимания во время разговора было уделено реформам в Украине, на которых настаивают американцы.

Что это значит для ситуации в Украине проанализировал на своей странице в ФБ главред "Страны" Игорь Гужва.

"О звонке Байдена. После начала войны украинская элита (олигархи, силовики, чиновники и прочие) пыталась выстроить свою систему отношений с "американскими партнерами": во внешней политике и в отношениях с Россией Киев делает все четко, что говорят из Вашингтона, но взамен на это США не сильно лезут в денежные темы "элиты" внутри страны.

Схема более-менее работала в 2014 году, когда Порошенко, Коломойский, Мартыненко-Яценюк и прочие чувствовали себя предельно вольготно. Но уже с 2015 года начали закручивать гайки. Тогда же, собственно, и появились НАБУ и САП.

Фактор войны Киев использовал неоднократно и в будущем (например, после обострения под Авдеевкой Порошенко "пробил" первый разговор с Трампом). Но это становилось все сложнее.

Нынешнее обострение на Донбассе также "помогло" Зеленскому организовать разговор с Байденом. Сейчас украинская элита вновь пытается убедить американцев, что не нужно перегибать палку с требованиями, а не то "Путин нападет, а в стране разброд и междоусобица". Отдельную игру ведет сам Зеленский, пытаясь использовать давление американцев в своих интересах - для "приручения" олигархов, чтоб делать их лояльными и управляемыми в обмен на "прикрытие" от Запада.

Но все эти маневры даются трудно.

Во-первых, угроза полномасштабной войны гораздо меньше, чем в 2014 году. А во-вторых, если положение действительно будет серьезным, то американцы могут поставить вопрос иначе: если есть угроза, что "Путин нападет", то значит вы нуждаетесь в нашей помощи. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, то делайте, что мы вам говорим по судам, НАБУ, НБУ, силовикам, кадрам, Коломойскому и так далее.

Поэтому ситуация после разговора проще не станет.

Попытки США сделать "внешнее управление" тотальным и эшелонированное (хоть и скрытое) сопротивление этому украинской элиты остается одним из главных факторов, дестабилизирующим многие процессы в стране. В том числе и на Донбассе", - написал Игорь Гужва.