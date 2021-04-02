Сегодня, 2 апреля, президент США Джо Байден впервые поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Он заявил о приверженности своей администрации активному стратегическому партнерству в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Лидеры согласились, что эти реформы являются главными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, первый телефонный разговор президентов США и Украины продолжался более получаса. В числе прочего лидеры обсудили наращивание российского военного присутствия у границ Украины и обострение на Донбассе.