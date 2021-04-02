Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время своего первого телефонного разговора обсудили наращивание российского военного присутствия у границ Украины и борьбу с коррупцией в стране.

Об этом сообщает издание "Politico".

По информации издания, лидеры Украины и США говорили от 30 до 40 минут. Байден подтвердил свою поддержку Украине и сказал, что "он очень верит в страну".

Напомним, сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден, как и предсказывала "Страна", проведет свой первый телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Как позже выяснилось, разговор политиков касался обострения на Донбассе, наращивания российского военного присутствия в приграничных районах и других аспектов отношений двух стран.