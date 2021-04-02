Нидерланды по примеру Германии прекращают вакцинацию AstraZeneca людей моложе 60. Это временная остановка, которая продлится до 7 апреля. Об этом в пятницу сообщило Министерство здравоохранения страны после консультаций с Советом по оценке лекарственных средств и Советом по здравоохранению, передает Тelegraaf.

Непосредственной причиной введения этой меры являются пять сообщений из Нидерландов о серьезных побочных эффектах у женщин в возрасте от 25 до 65 лет - "обширный тромбоз в сочетании с низким количеством тромбоцитов". Подобные сообщения поступали и из других стран ЕС.

Таким образом в Нидерландах отменяют около 10 000 посещений для вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии просят людей отказаться от второй порции AstraZeneca.

Также мы сообщали, что в США также заговорили об отказе от AstraZeneca.