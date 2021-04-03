Железнодорожного коллапса в Украине, который обещали устроить с 31 марта работники "Укрзализницы" не случилось.

Напомним: с 31 марта железнодорожники должны были выйти на акцию протеста, так называемую итальянскую забастовку или работу по инструкциям. То есть, предполагалось, что на рабочее место они явятся, но не будут выходить на маршруты, если специальная комиссия обнаружит нарушения техники безопасности и условий труда. А так как с этим на УЗ проблем никогда не было (железнодорожники говорят, что локомотивный парк давно устарел, постоянно ломается и часто "горит") движение поездов по отдельным направлениям могло попросту остановится. Что спровоцировало бы сбой в графике перевозок, в том числе, пассажирских.

Организатор акции — Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей - среди основных требований озвучивал повышение зарплат и улучшение условий труда. Которые, якобы, "по-хорошему" руководство УЗ выполнять не хотело.

Но буквально накануне акции стороны заявили о примирении. 30 марта руководство "Укрзализницы" и профсоюзы приняли общее решение о сотрудничестве и взаимопонимании, согласно которому с 1 июня зарплаты железнодорожников повысятся на 10%. На 25%, до 250 гривен в день, вырастут командировочные. И это только первый этап - с июля начнутся переговоры по новому пересмотру зарплат. То есть, забастовка отменяется.

Впрочем, среди самих железнодорожников царят не лучшие настроения. Многие считают себя обманутыми.

"Дело в том, что обещания по зарплатам прописали так, что прибавку в 10% мы получим "в ситуации стабилизации финансово-экономического состояния УЗ. ТО есть, если этой "стабилизации" не будет, то и денег нам не дадут", - удивляется представитель независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на "Укрзализнице" и может ли вновь возникнуть угроза забастовки.

Повышение зарплат в два этапа

Протесты на УЗ начали подниматься еще с февраля. Тогда железнодорожники выходили под Кабмин, пытаясь привлечь внимание властей к массовому нарушению условий труда. Людям приходится работать по 10-15 часов, выходить на маршруты на неисправных локомотивах, нет условий для отдыха в депо - это далеко не полный перечень претензий железнодорожников.

Также работники УЗ добивались выполнения коллективного договора, в котором прописано ежегодное повышение зарплат. Но в прошлом году руководство компании, ссылаясь на сложное финансово- экономическое состояние, так и не пересмотрело оклады. Зарплаты на УЗ остаются, если не брать во внимание оклады топ-чиновников и членов набсовета, просто мизерными. Скажем, машинисты получают по 12-15 тысяч, хотя работают в смене по 10-15 часов.

В этом году, с 1 апреля, железнодорожникам обещали повысить зарплаты на 8%. Но по зарплатам договаривались теперь уже с экс-главой УЗ Жмаком, поэтому после его отставки появились опасения, что никаких прибавок не будет. Что, собственно, и спровоцировало новую волну протестных настроений среди железнодорожников.

Хотя, как рассказывал нам тогда Александр Скиба, на УЗ есть несколько профсоюзов, и на общие действия по протестам они не подписались. "То есть, акция вряд ли будет массовой", — говорил он.

О чем договорились профсоюзы с руководством УЗ?

Как говорят в Профсоюзе железнодорожников, с совместном решении прописано несколько пунктов:

"в ситуации стабилизации финансово-экономического состояния АТ "Укрзализниця" повысить тарифные ставки и должностные оклады на 10% с 1 июня 2021 года всем работникам, чьи зарплаты ниже 30 тысяч гривен"

при условии выполнения основных доходных показателей повысить тарифные ставки и должностные оклады всем работникам,, кроме тех, оклады которых превышают 30 тысяч гривен, с 1 октября 2021 года.

стороны начинают переговоры по размеру последнего повышения для разных категорий работников с 1 июля этого года

профсоюз со своей стороны обязался оказывать поддержку УЗ и отстаивать перед госорганами наиболее острые вопросы - по тарифам на перевозки, освобождению от налога на землю, отмене акциза на дизельное топливо, уплате дивидендов в госбюджет и т.д.

А 1 апреля появилась информация - об увеличении суточных на командировки в пределах Украины на 25%, до 250 гривен. Что позволит повысить зарплаты для порядка 57 тысяч железнодорожников (колейщиков, машинистов, электромонтеров, проводников и др.) Правда, принято это решение было еще 25 марта, то есть, до планируемой забастовки.

Как видно, в этом перечне нет ничего по улучшению условий труда. "В этом плане ничего не меняется, да и вряд ли может измениться в обозримом будущем, так как локомотивный парк давно устарел и нуждается не просто в ремонтах, а в масштабном обновлении, на которое, как нам говорят, нет денег", - рассказывает Скиба.

"Не факт, что заплатят"

По словам Скибы, обещания повысить зарплаты не сильно впечатлило железнодорожников. «Нам Жмак обещал плюс 8% с апреля, а потом, может, еще добавить. Теперь же получается, плюс 10% с июня, да и то неточно. Ведь указано, что повышение будет «в ситуации стабилизации финансово-экономического состояния АТ "Укрзализниця", а когда оно стабилизируется, если вся страна на локдауне и непонятно, что дальше будет. Так что не факт, что в июне можно ждать прибавки. Многие люди попросту уходят. Машинисты, проработавшие по 15 лет, сейчас увольняясь и идут работать водителями на «Газели» или в Польшу едут. Говорят, надоело ждать улучшений. Да и 10% к зарплате в 15 тысяч, это разве деньги. Кардинально ситуацию они не изменят. А еще одно повышение, которое с октября, будет "при условии выполнения основных доходных показателей», во что вообще верится с трудом", — говорит Александр Скиба.

Железнодорожники говорят, что профсоюзные лидеры выбивали лучшие условия не столько для них, сколько для себя. "Им ранее прикрутили финансирование по корпоративному Пенсионному фонду, и требовали отчета по прежним расходам. А сейчас, вроде, все вернули, дали 106 млн, вот тему и замяли", - говорит нам источник в УЗ. Впрочем, в Профсоюзе железнодорожников и транспортных строителей эту информацию не подтвердили. Там отметили, что акцию не отменили, а лишь отстрочили - в зависимости от того, как будет развиваться ситуация дальше.