Бочки с кислородом для больниц Харькова задерживаются в пути из-за ситуации в Суэцком канале. Об этом заявил замглавы Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, одной - в диспансер радиационной защиты населения, а также о трехкубовых бочек для Волчанского и Богдуховского районов области. По данным губернатора, груз доставят в область на следующей неделе.

"Бочки, о которых я говорил ранее... они еще находятся на пути. В связи с сложившейся в Суэцком канале ситуацией, соответственно, судно идет с задержкой. Письма от транспортной компании мы получили, около 4 апреля ожидаем, что это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили - для "чернобыльской" больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы - будут у нас, мы ждем", - сказал чиновник.

Судовый агент Leth Agencies сообщает, что количество судов, ожидающих в очереди в Суэцком канале, сократилось до 206. По данным Gulf Agency Company (GAC), в пятницу через канал проследует 80 судов.

Напомним, гигантский плавучий контейнеровоз блокировал движение по Суэцкому каналу в течение шести дней, сев на мель и перегородив канал 23 марта.

По подсчетам судоходной компании "Lloyd’s List", затор в Суэцком канале наносил убытки мировой торговле в размере 400 млн долларов в час.