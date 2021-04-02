В пятницу, 2 апреля, состоялся первый разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом сообщили "Стране" источники в Офисе Зеленского.

"Байден и Зеленский уже переговорили. Разговор касался обострения на Донбассе, наращивания российского военного присутствия в приграничных районах и других аспектов отношений двух стран", - пишет телеграм-канал Политика страны.

Еще вчера "Страна" предполагала, что такой разговор состоится в ближайшее время.

Как сообщило американское издание Politico, лидеры Украины и США говорили от 30 до 40 минут. В ходе разговора Байден заявил, что он "очень верит в страну".

Перед разговором президентов Politico со ссылкой на двух лиц, которые осведомлены о запланированном звонке, сообщило, что разговору предшествовали как минимум три телефонных разговора на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Как рассказал один из источников издания, украинские официальные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем звонке между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главой Офиса президента Зеленского Андреем Ермаком.

Незадолго до этого, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде доложил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Позже украинская разведка подтвердила эту информацию.

После этого в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

В свою очередь в Кремле назвали пугающей ситуацию на Донбассе.