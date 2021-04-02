В Винницкой обладминистрации подтвердили смерть двадцатилетнего бойца ВСУ, чье самоубийство сняли на видео его же сослуживцы.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Как отмечается у него остались родственники: мать, отец, сестра и брат-близнец

Напомним, Алексей Саенко покончил с собой в ночь на 1 апреля. Событие попала на видео. По предварительной версии он, вместе со своими сослуживцами, курил легкие наркотики, после чего несколько раз пристраивал дуло автомата к горлу. Его товарищи подначивали Саенко нажать на курок, что он в итоге и сделал.

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