Полина Лысенко, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил директором Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО, в прошлом под другой фамилией работала с Саакашвили и тесно сотрудничала с НАБУ.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны"

"Украинским журналистам она более известна как Полина Чиж, которая долгое время работала с Саакашвили и с НАБУ"

Полина Чиж-Лысенко во время работы в НАБУ по просьбе руководства Бюро отсылала в американское посольство материалы уголовных дел. Переписка всплыла уже в 2020 году. "Страна" ее публиковала.

"По заявлению нардепа Андрея Деркача даже было открыто уголовное дело по этому факту. Но, сейчас, естественно, оно положено под сукно.

В общем свой и понятный человек для западных посольств и грантовской тусовке. Для того, видимо и назначили, чтоб показать как Зеленский ценит кадры, близкие к "семипосольщине".

Ну а на какую "дезинформацию" будет делать акцент Центр под ее руководством, также вполне очевидно", - говорится в сообщении телеграм-канала

Напомним, В пятницу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем нового органа при СНБО указом № 137/2021. Ранее президент уже заявлял, что Центр должен стать "международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире".

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил о том, что проблема противодействия информационной войне и дезинформации требует скоординированных усилий всех государственных органов, парламента и гражданского общества, а также поддержки на международном уровне.

Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действием указом главы государства от 19 марта 2021 года.

"Страна" подробно разбиралась, зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться.