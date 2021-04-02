Власти Чернигова решили ужесточить карантинные ограничения с 5 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил местный телеканал "Детинец" на своей странице в Facebook.

В связи с этим в городе введут проезд в общественном транспорте по пропускам.

В заявлении мэра города Владислава Атрощенко, на которое ссылаются журналисты, говорится, что с понедельника в Чернигове запрещается:

посещение образовательного учреждения, кроме детсадов;

посещение кладбищ на выходных;

работа заведений, которые продают кофе и напитки, кроме работы на вынос.

"Общественный транспорт будет работать в специальном режиме - по спецпропускам", - заявил Атрощенко.

Отметим, что Чернигов и Черниговская область находятся в красной зоне карантина. В этой зоне действуют наиболее жесткие ограничения, однако местные власти могут принимать дополнительные меры.

Напомним, ранее сообщалось, что с субботы Винницкая область ужесточает карантин. Школы переходят на дистанционку.

Кроме того, с завтрашнего дня локдаун начнется еще в двух других регионах Украины: в Запорожье, в котором кафе смогут продолжить работу по будням и в Николаеве.

Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что карантин надо ужесточить по всей Украине.