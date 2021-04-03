3 апреля опубликована статистика коронавируса в Украине. Она подытоживает показатели минувшего дня - пятницы.

За сутки Covid-19 подтвердился у 20 341 человек (за все время пандемии - 1 731 971), умерли - 396 (34 075), госпитализированы - 5 186, выздоровели - 9 166 (1 342 536) пациентов.

Таким образом, был установлен антирекорд по новым случаям коронавирусной болезни за сутки. Об этом свидетельствует информация, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

Для сравнения, 2 апреля коронавирус был диагностирован у 19 893 граждан, скончались 433 пациента, в больницы попали 5040 человек. Первые два показателя - по новым случаям и смертям - вчера превысили аналогичные данные за все время пандемии.

В это время в двух областях Украины уже нашли южноафриканский штамм коронавируса, а британский - во всех регионах. Для них характеры более интенсивная распространенность, в том числе среди молодежи, тяжелое течение болезни и повышенная смертность.

На фоне роста заболеваемости ковидом во многих регионах объявлены локдауны разной степени строгости. В Киеве с 5 по 16 апреля вводится тотальный карантин: будут закрыты садики и школы, продуктовые рынки; метро и другой общественный транспорт продолжит ходить в прежнем режиме, но по спецпропускам.