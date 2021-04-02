В пятницу, 2 апреля, президент Владимир Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко.

Ранее она работала в НАБУ, Офисе генпрокурора и "Укрзализныце". Фигурировала в скандале со сливом уголовных дел из НАБУ в посольство США.

Собрали подробности, что известно о Полине Лысенко, которая более известна, как Полина Чиж, а также, чем займется центр под ее руководством.

Центр по борьбе с фейками

Впервые о планах открыть подобный центр Владимир Зеленский заявил в сентябре прошлого года, в ролике для Генассамблеи ООН. Он предложил создать в Киеве международную штаб-квартиру по борьбе с фейками.

Разговоры о создании специальной организации по борьбе с фейками активизировались после того, как Зеленский своим указом закрыл три оппозиционных телеканала. Правда, уже не упоминалось, что она будет международной.

Из первых анонсов власти следовало, что в первую очередь будут отрабатываться темы, персонально важные для власти (например, сомнения в закупленной Киевом вакцине "Ковишилд"). А также, что Центр будет координировать деятельность различных ветвей власти, в частности Минкульта, Института стратегических исследований - а также спецслужб, в которых будут созданы "подразделения по мониторингу".

Решение о создании Центра противодействия дезинформации приняли на заседании СНБО 11 марта. После этого на сайте президента сообщается, что "в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире".

Работу Центра в Офисе президента пообещали презентовать на следующе неделе - 6 апреля. А сегодня в своем видеообращении Зеленский анонсировал, что центр займется как внешней дезинформацией, так и внутренней. С "толстым" намеком на украинские СМИ.

Ранее мы подробно писали, зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться. Учитывая, что орган создается при СНБО, который в последнее время подменил собой судебную систему, не исключено, что это станет очередной "карательной" инстанцией при Зеленском - которая будет готовить обоснования для санкций против СМИ.

От НАБУ до "Укрзализныци". Послужной список Полины Лысенко

Как сообщается на сайте президента, Полина Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права). До 2019 года училась там в аспирантуре, кандидат юридических наук.

В 2013-2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. Из младшего юриста она стала экспертом, которого пригласили в НАБУ в самом начале его создания.

Четыре года (с апреля 2015-го до сентября 2019-го) она была помощником первого заместителя директора НАБУ - Гизо Углавы.

До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генпрокурора. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР.

Работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов - финансируемой Западом организации. Ее туда пригласили как специалиста по вопросам антикоррупции, криминальной юстиции и судебной реформы.

В 2020 году из правоохранительных органов перешла в "Укрзализныцю", где с сентября 2020 года возглавляла Департамент информационной политики и связей с общественностью.

Ранее Полина Лысенко (в девичестве Бойко) была Полиной Чиж, когда состояла в браке с киевским налоговиком Олегом Чижом.

В 2021 году декларацию за 2020-й год она подала, как Полина Чиж, но в качестве сожителя (лица, с которым живет совместно, но не пребывает в браке) указала Дениса Лысенко. Судя по декларациям, он работает в Офисе генпрокурора начальником отдела надзора и информационно-аналитической работы по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Скандалы со сливами информации из НАБУ и "Укрзализныци"

Не так давно Полина Чиж угодила в скандал, после того, как в 2019-2020 годах были обнародованы переписки, датированные 2017 годом. Полина Чиж тогда занимала должность главного специалиста отдела обеспечения работы директора НАБУ, а фактически - была помощницей Гизо Углавы, заместителя главы НАБУ Артема Сытника.

Переписка свидетельствовала о том, что по просьбе руководства Бюро Полина Чиж отсылала в американское посольство материалы уголовных дел и личные данные украинских нардепов, а детективы вызывались "на ковер" с отчетами. С посольством согласовывались даже ответы на депутатские запросы.

Дела, которые интересовали США - производство против нардепа Мартыненко, дело "Укрзализныци", экс-министра экологии Злочевского, связанное с делом сына Джо Байдена.

По заявлению нардепа Андрея Деркача тогда даже было открыто уголовное дело по факту "слива" материалов уголовных дел и личных данных в американское посольство. Но с тех пор о его расследовании ничего неизвестно.

За несколько дней до назначения Полины Лысенко-Чиж на должность центра по борьбе с фейками на сайте Кабмина появилась петиция "Спасите "Укрзализныцю", выгоните грузинских реформаторов". Ее автор обвинил Полину Чиж, которая пришла в компанию, что ее должность формальная, а главная функция - передавать информацию по УЗ, в том числе ту, которая содержит коммерческую тайну, Гизо Углаве и приставленному ним детективу Денису Гюльмагомедову.

Якобы с помощью этих сливов, проникшие в Укрзализницю" реформаторы Владимир Жмак (экс-зам Саакашвили) и Иракли Эзугбай (экс-руководитель железной дороги Грузии) собирались взять под контроль грузовые перевозки и "Укрзализныцю". В петиции описывается схема: на неудобного человека запрашивали "оперативку" в НАБУ и на основе этого его увольняли с должности.

"Полина Лысенко - "свой и понятный человек для западных посольств и грантовской тусовке. Для того, видимо и назначили, чтоб показать как Зеленский ценит кадры, близкие к "семипосольщине". Ну а на борьбе с какой "дезинформацией" будет делать акцент Центр под ее руководством, также вполне очевидно", - комментирует назначение телеграм-канал "Политика Страны".