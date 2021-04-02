Президент США Джо Байден, как вчера и предсказывала "Страна", проведет свой первый телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Об этом издание "Politico" со ссылкой на двух лиц, которые осведомлены о запланированном звонке.

Сообщается, что разговору на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на границах Украины предшествовали как минимум три телефонных разговора на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Как рассказал один из источников издания, украинские официальные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем звонке между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главой Офиса президента Зеленского Андреем Ермаком.

Напомним, о том, что этому прошествовало "Страна" очень подробно писала еще вчера, 1 апреля.

Перед этим 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде доложил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Позже украинская разведка подтвердила эту информацию.

После этого в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

В свою очередь в Кремле назвали пугающей ситуацию на Донбассе.