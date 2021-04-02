В пятницу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко (также известна как Полина Чиж - Ред.) руководителем Центра противодействия дезинформации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский назначил Лысенко руководителем нового органа при СНБО указом № 137/2021 от 2 апреля. Ранее президент уже заявлял, что Центр должен стать "международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире".

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил о том, что проблема противодействия информационной войне и дезинформации требует скоординированных усилий всех государственных органов, парламента и гражданского общества, а также поддержки на международном уровне.

Руководитель Центра противодействия дезинформации

Полина Лысенко заявила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением", - сказала она.

Полина Лысенко окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании.

С апреля 2015 до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. К марту 2020 занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов. Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса генерального прокурора и ФБР.

Украинским журналистам Полина Лысенко более известна как Полина Чиж, которая долгое время работала с Саакашвили и с НАБУ, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Во время работы в НАБУ она по просьбе руководства Бюро отсылала в американское посольство материалы уголовных дел. Переписка всплыла уже в 2020 году, "Страна" ее публиковала.

"По заявлению нардепа Андрея Деркача даже было открыто уголовное дело по этому факту. Но, сейчас, естественно, оно положено под сукно. В общем свой и понятный человек для западных посольств и грантовской тусовке. Для того, видимо и назначили, чтоб показать как Зеленский ценит кадры, близкие к "семипосольщине". Ну а на какую "дезинформацию" будет делать акцент Центр под ее руководством, также вполне очевидно", - пишет Telegram-канал.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действием указом главы государства от 19 марта 2021 года.

"Страна" подробно разбиралась, зачем у Зеленского решили создать "центр по фейкам" и с кем он будет бороться.