Украину ждет ухудшение ситуации с коронавирусом, из-за появления более агрессивных штаммов, поэтому в стране нужно вводить более жесткие карантинные меры.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в Facebook.

"К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которые мы применяли последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантины. Считаю, что и в Украине пришло время для принятия более радикальных шагов с целью борьбы с вирусом", - считает Радуцкий.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что в Украине не нужен общенациональный локдаун, достаточно адаптивного карантина.

Также сообщалось, что , "британский" штамм коронавируса обнаружен по всей территории Украины, а "южноафриканский" в областях. Чем опасна "британская" мутация коронавируса подробно писала "Страна".