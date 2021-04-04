Власти готовят целый пакет нововведений по больничным и в целом по Фонду социального страхования.

"Страна" уже писали, что на недавнем Кабмине приняли постановление по листам нетрудоспособности - их переведут в электронную форму, а саму выдачу будут жестко проверять. Якобы, чтобы побороть теневой рынок, когда больничные можно попросту "заказать" в интернете.

Но это - лишь вершина айсберга.

Минсоцполитики выставило на общественное обсуждение законопроект, который вообще предлагает урезать размер больничных - до 50%-80% в зависимости от стажа. При этом большую часть болезни заставят оплачивать работодателей. Если сейчас компании финансирует первые пять дней больничного своих сотрудников, то в новом проекте этот сроки увеличивается до 10 дней.

Учитывая, что большинство больничных выдаются как раз на 7-10 дней, получается, что фактически все время болезни будет за счет работодателя. Что, понятно дело, не понравится бизнесу. Не исключено, что многие компании попросту поставят негласный запрет на уход сотрудников на больничный.

Также готовятся изменения по Фонду соцстрахования.

"Его хотят сделать юридическим лицом публичного права, то есть, по максимуму подчинить государству. А правление Фонда (сейчас в него входят по 7 человек от профсоюзов, работодателей и Кабмина) лишат части полномочий. К примеру, по новому проекту, оно лишь сможет "вносить предложения" исполнительной дирекции в рамках "сбалансированности бюджета". То есть, если эти предложения "не впишутся" в бюджет Фонда, их можно будет и вовсе не принимать во внимание", — рассказал "Стране" заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Причина предлагаемых нововведений - деньги, а, точнее, их отсутствие. Уже сегодня Фонд соцстрахования дефицитный, что связано, во-первых, с эпидемией и увеличение выплат по больничным, во-вторых, - с сокращением поступлений от ЕСВ. Украинцы уже массово жалуются на задержки с выплатой больничных. Многие ждут денег по месяцу.

"Страна" разбиралась как в Украине изменится система выплат больничных.

Е-больничные и проверка всех диагнозов

Мы уже писали о готовящемся запуске е-больничных. На недавнем Кабмине на этой неделе было принято соответствующее постановление.

В Минздраве обратили внимание на теневой рынок больничных, который в Украине активно работает. В связи с чем предложили ряд ужесточений. По бумажным больничным - не будут приниматься копии (даже заверенные подписью врача), только оригинал.

По е-больничным прописали порядок ведения их реестра. Реестр будет курировать Пенсионный фонд, который станет обмениваться информацией с НСЗУ и Фондом соцстраха. В данных по больничному обязательно нужно будет указывать всю информацию о пациенте, включая личные данные, номер ИНН, паспорта, причину нетрудоспособности с заключением врача. данные будут верифицироваться. В частности, станут проверять обоснованность выдачи и продления больничных, сумму к оплате, изменение причин нетрудоспособности и основания для этого. Врачей, которые будут формировать больничные, также возьмут на учет - нужно будет указывать имя и должность, название больницы, индивидуальные номер плательщика налогов. Данные о количестве неправомерно выданных больничных с разбивкой по регионам и лечебным учреждениям будут открытыми, как и суммы, выплаченные по листам нетрудоспособности.

То есть, правительство пытается по максимуму перекрыть выдачу "левых больничных".

Как говорят нам медики, уже сейчас идут проверки по больничным, причем, у контролеров много вопросов по продлению листов нетрудоспособности. "Если это 3-7 дней, еще ладно. Но люди болеют ковидом долго, минимум, по две недели, а некоторые и больше. Как я выпишу человека и отправлю его на работу, если у него явные проблемы со здоровьем", - удивляется врач одной из киевских клиник.

Но и по "правильным" листам нетрудоспособности готовятся масштабные изменения.

Больничные урежут и повесят на работодателей

Минсоцполитики подготовило законопроект, которым предлагается внесение существенных изменений в действующий закон об обязательном государственном социальном страховании от 1999 года.

Главные нововведения таковы:

1. Еще раз прописали, что больничные будут только электронными, с обязательным присвоением регистрационного номера. Фонд социального страхования станет проверять обоснованность выдачи листов временной нетрудоспособности. Для этого собираются создать в рамках Фонда новую структуру, в которую войдут так называемые страховые эксперты- врачи. Они и будут контролировать своих коллег из поликлиник и больниц - правильно ли те выдают больничные.

"То есть, появляются некие "врачи над врачами", причем, все это за счет Фонда соцстраха, который финансируется предприятиями, ведь на него идет часть ЕСВ. Непонятно, зачем это. Для контроля достаточно было бы запустить электронные больничные и электронные рецепты. Если человек получил больничный, но в то же время ни разу не сходил в аптеку - тут уже повод для разбирательств", - говорит глава Федерации работодателей Украины Валентин Мирошниченко.

В случае обнаружения "неправильного" больничного, будут обращения Фонда к руководству больниц и в Минздрав. А если по такому больничному уже проведут выплаты, выдавшего его врача заставят все компенсировать.

2. Больничные вообще не будут выдавать во время простоя предприятия и по "необоснованным" выпискам. То есть, если предприятие не работает во время карантина, сотрудник вообще ничего не получит. Формально больничный ему ни к чему, ведь он и так дома. Но, учитывая, что на время простоя урезают еще и зарплаты, возникает вопрос - за что же лечиться. По отказам за "необоснованность" больничного вопросов еще больше: как человек сможет доказать, что он действительно болел, и добиться выплат. В новом проекте процедура обжалования не предусмотрена.

3. Самые скандальные нормы - по размерам больничных. Сейчас все украинцы с трудовым стажем от 8 лет получают в случае временной нетрудоспособности 100% зарплаты. В новом проекте предлагается платить 50% от оклада тем, кто имеет стаж до 5 лет, 60% - людям со стажем 5-10 лет, 70% - 10-15 лет, 80% - 15-20 лет. 100% от оклада будут получать лишь те, кто проработал больше 20 лет.

"То есть, после этой реформы те, у кого стаж, скажем, 9 лет, будут получать больничные только 60% от зарплаты вместо нынешних 100%", - говорит глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

4. При этом вдвое увеличатся выплаты на погребение - с одного до двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

5. Работодатели будут оплачивать из своих средств первые 10 дней больничного.

Сейчас эти сроки вдвое меньше - 5 дней. Учитывая, что среднестатистический больничный выдается на 7-10 дней, получается, что он полностью будет на компании-работодателе.

"У бизнеса сейчас нет такой возможности. Но кто нас спрашивает", - говорит владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский.

"Мы категорически против. 10 дней оплаты больничных бизнес не потянет. По-сути, речь идет о завуалированном увеличении ЕСВ, как минимум, на 1%", - добавил Валентин Мирошниченко.

"Понятно, что работодатели переложат дополнительные затраты на больничные на зарплатный фонд, то есть, фактически выплаты по болезни пойдут вместо премий, доплат и прочее", - считает Шубин. Многие компании и вовсе могут ввести негласный запрет на больничные, а часто болеющие сотрудники и станут обузой для компаний.

Деньги закончились

Главная причина готовящихся нововведений - деньги, точнее, их отсутствие. На Фонд социального страхования идет часть ЕСВ - порядка 9,6% (остальные деньги единого социального взноса делят Пенсионный фонд и Фонд страхования на случай безработицы).

Но отчисления по ЕСВ за время эпидемии сократились, тогда как заболеваемость, а значит, и расходы на больничные, только растут. По данным Фонда соцстраха, к примеру, в декабре 2020 года они приняли заявок на оплату больничных на сумму 2,4 млрд гривен, что на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

В итоге в бюджете Фонде уже образовалась дыра. "Сейчас доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование выплат", - отметили в соцстрахе. На сегодня задержка по выплатам больничных уже составляет 21 день, зависло 1,8 млрд гривен. Еще 800 млн не профинансировано по заявлениям, по которым Фонд должен провести выплаты в течение 10 дней.

"Там жесткий бюджетный кризис. Фонд пробовал как-то решить ситуацию, сократив издержки на свою хозяйственную деятельность, но это не помогает. А теперь власти, как видно, решили пойти по самому короткому пути - урезать больничные и по максимуму переложить их оплату на работодателей. Хотя фактически каждый украинец застрахован в Фонде и платит за этом своим ЕСВ. Мне, как застрахованному лицу, какая разница есть ли деньги у страховщика. Если мне положен больничный в определенном размере - платите", — говорит Олег Пендзин.

Впрочем, Минсоц решил "подкорректировать" не только больничные, но и работу самого Фонда соцстраха. Сегодня это коллегиальный орган — в правлении по 7 человек от профсоюзов, работодателей и правительства. В новом проекте его предлагают сделать юридическим лицом публичного права, то есть, фактически, усилить роль государственного контроля, - отмечает Шубин.

При этом по максимуму усиливаются полномочия Кабмина, который будет единолично назначать руководство Фонда. А роль профсоюзов и работодателей, наоборот, практически сводится к некой "наблюдательной" функции.

"Мы сможем давать рекомендации исполнительной дирекции, но в рамках сбалансированности бюджета Фонда. То есть, все управление переворачивают с ног на голову. А если денег в бюджете не будет, то к рекомендациям, получается, никто и прислушиваться особо не будет", — отметил Шубин.

Есть и еще один нюанс. Принятый недавно закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" позволяет властям полностью остановить выплаты всех больничных. Он вносит правку в закон о соцстрахе, согласно которой оплачивается только реабилитация после болезни, не связанной с несчастным случаем или травмой на производстве, но не сама болезнь. "Уже ищут способ исправить эту ошибку. На этой неделе Минсоцполитики наработало сразу два технических законопроекта с исправлениями в закон. В ближайшее время их должны передать в Раду", - рассказал нам Шубин. Но формально, если до 30 июня, не исключено, что украинцам придется, как минимум, какое-то время болеть "бесплатно".