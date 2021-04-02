В сети появились видеозаписи быта российского оппозиционера Алексея Навального, который 31 марта объявил голодовку и пожаловался на бесчинства работников исправительного учреждения.

Видеозаписи опубликовал российский ресурс Life.

"В постах, сделанных, очевидно, со слов адвокатов Алексея Навального, оппозиционер предстаёт чуть ли не мучеником, чьё здоровье сильно подорвано. Страдалец едва ходит, а злобные конвоиры всё продолжают из слепой ненависти и страха перед демократией истязать героя. Естественно, под этими постами куча лайков и комментариев из серии "не забудем — не простим", которые до сих пор оставляют верующие в святого Алексия россияне", - объясняют мотив такой публикации авторы.

Кадры, как сообщается, сделаны 26 марта. На них человек, похожий на Алексея Навального передвигается по территории второго отряда ИК-2.

"Всей своей позой, рукой в кармане "гонимый оппозиционер" даёт понять человеку в форме своё якобы превосходство над ним, в то время как сокамерники стоят почти вытянувшись в струну. На сделанное замечание относительно его поведения Навальный, продолжая отыгрывать статус вора, отвечает хамством, на повышенных тонах объясняя, что местные законы для него не писаны", - объясняют происходящее на видео авторы публикации.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

23 марта команда Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по освобождению его из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. По заявлению организаторов, точная дата протестного мероприятия будет определена, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.

25 марта адвокаты Навального сообщили, что у Навального уже месяц сильные боли и не работает одна нога. По словам его адвоката Ольги Михайловой, он испытывает сильные боли в спине уже в течение четырех недель, хотя сам политик в последних публикациях в социальных сетях об этом не сообщал.

31 марта Навальный объявил голодовку. Политик требует допустить к нему врача в связи с плохим состоянием здоровья.