37-летний житель Николаевской области незаконно торговал доступом к интернету, установив у себя во дворе самодельную 40-метровую башню с оборудованием, которое вмешивалось в диапазон частот местных провайдеров. Таким образом, он получал бесплатный интернет, который и продавал. У предприимчивого мужчины были сотни клиентов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за вмешательства в сеть у местных официальных интернет-провайдеров падало качество связи, поэтому они обратились в полицию.

"В киберполицию обратились четыре легальных провайдеры с заявлением о препятствовании в работе их оборудования. Для размещения своих радиоэлектронных средств он незаконно установил 40-метровую вышку по адресу своего домовладения и для демонтажа оборудования было задействовано подразделение ДСНС", - рассказала руководитель отдела противодействия киберпреступности Анна Забелина

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.