Кандидат от "За майбутнє" на довыборах в Раду по округу №87 на Прикарпатье Александр Шевченко заявил о фальсификациях во время подсчета голосов. Он утверждает о краже голосов, которые отдали в его пользу.

Об этом Шевченко написал в Facebook.

В частности, Шевченко заявил, что на участке №261030 в селе Микуличин, где выборы признали недействительными, у него украли 100 голосов. По данным кандидата, он набрал там 377 голосов, а у его конкурента от "Слуги народа" Василия Вирастюка был 141 голос. Однако часть избирательной документации по этому участку похитили. В частности, исчезли 100 бюллетеней. Александр Шевченко обвиняет в нарушениях команду "Слуги народа", а также представитель от этой партии в ОИК.

Кроме того, кандидат от "За майбутнє" утверждает, что при пересчете на участке №260019 в селе Иваниковка исчезло 47 голосов в его пользу.

"Наша команда имеет многочисленные факты фальсификации выборов. По нашему мнению, представителей партии "Слуга народа", кражу бюллетеней кандидата Александра Шевченко обеспечивали работники спецподразделений СБУ. Речь идет не просто о вмешательстве в результаты волеизъявления, а позорное нарушение прав людей в нашей стране", - заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что по параллельному подсчету голосов с небольшим отрывом (около 190 голосов) побеждал Шевченко. На нескольких участках, где побеждал Шевченко, результаты выборов аннулировали и теперь перевес в пользу Вирастюка.

"Сможет ли Шевченко повернуть вспять этот процесс через суды и добиться, чтоб голоса засчитали - вопрос открытый. Но очевидно, что победу Вирастюку рисуют столь грубым и беспредельным способом, что ее политическое значение уже полностью девальвировано", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, почему уже который день не могут досчитать голоса на довыборах в Раду на 87 округе.

Также мы сообщали, что у Авакова заявили, что "слуга народа" Тищенко нарушил закон, когда скандалил в ОИК.