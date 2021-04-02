В "ЛНР" заявили, что с начала суток вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли территорию "республики". В результате погиб один военнослужащий т.н. "Народной милиции".

Об этом со ссылкой на "пресс-службе военного ведомства ЛНР" сообщает РИА Новости в пятницу, 2 апреля.



Он добавил, что украинская сторона открывала огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по населенным пунктам Золотое-5, Лозовое и Голубовское.

Ранее т.н. "Народной милиции" сообщили , что украинские военные в пятницу, 2 апреля, один раз обстреляли территорию ЛНР, открыв огонь по поселку Голубовское.

Вчера мы сообщали, что Под Шумами на Донбассе ранен еще один украинский боец. Всего в течение суток 1 апреля штаб ООС зафиксировал 6 нарушений режима прекращения огня со стороны противника.

Также писали, что днем ранее украинская разведка заявила, Россия завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также попытка продвижения российских войск вглубь Украины.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему накаляется обстановка на границе с Россией.