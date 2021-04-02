Украина призывает авиацию НАТО организовать воздушное патрулирование над территорией нашей страны. Этот вопрос обсуждали на встрече заместителя руководителя Офиса президента Романа Машовца с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым.

Об этом сообщается на сайте президента.

Машовец сообщил, что на границе с Украиной фиксируют скопление российских войск. В связи с этим совместные учения ВСУ и НАТО, включая совместное воздушное патрулирование Украины, "поспособствует стабилизации ситуации безопасности в регионе"

"Российская Федерация не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в нормандской формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020", - заявил Роман Машовец.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле назвали пугающей ситуацию на Донбассе и отреагировали на возможное появление американских военных.

Также мы сообщали, что в НАТО обвинили Россию в эскалации напряженности на Донбассе.