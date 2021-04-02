Обвинительный акт в отношении лиц, пытавшихся передать взятку в $5 млн детективам НАБУ, передали в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению трех лиц в попытке подкупа руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти", - сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что расследование в отношении организатора преступления - бывшего министра экологии и природных ресурсов по ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (организация преступления, дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В САП не называют имя упоминаемого экс-министра. Но известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.

В пресс-службе НАБУ перечислили следующий список обвиняемых:

Первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве - ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины ("пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц");

Один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины;

Бывший руководитель одного из департаментов ДФС Украины - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

Напоминаем, в июне 2020 года в Украине вспыхнул скандал вокруг грандиозной взятки в 5 миллионов долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Злочевский - одна из ключевых фигур в деле бывшего вице-президента США Джо Байдена, вокруг которого в США разгорается коррупционный скандал.

Сын Байдена работал в фирме Злочевского "Буризма", где получал астрономическую зарплату. И это в то время, когда его отец курировал Украину от США.

Указанный скандал с экс-вице-президентом формально не связан. Но все равно дело получилось громкое и резонансное. А сам размер взятки назвали рекордным в украинской истории.

О том, что глав НАБУ и САП хотели подкупить, стало известно 12 июня 2020 года. В тот же день, экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что таинственный взяткодатель - это экс-министр экологии Николай Злочевский. А его сообщник - сотрудник "Буризмы" Андрей Кича.

Антикоррупционное бюро тогда заявило, что некий беглый экс-чиновник через своего посредника в Киеве пытался передать Сытнику и Холодницкому пять миллионов долларов.

1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому (при этом, сторона защиты экс-министра опровергла вручение своему клиенту подозрения), а 17 июля Злочевского вызвали на допрос.