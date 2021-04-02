Вблизи населенных пунктов Гнутове и Пищевик в Донецкой области в результате обстрела противника получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны в пятницу, 2 апреля.

Как сообщается, по состоянию на 12:00, зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. На Луганском направлении возле населенного пункта Новотошковское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутове и Пищевик противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра, также стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сводке.

Напомним, 1 апреля украинская разведка заявила о подготовке России к "миротворческим" действиям на Донбассе.

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым.