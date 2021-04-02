Начиная с субботы, 3 апреля, из-за сложной эпидемической ситуации в Винницкой области ужесточают карантинные ограничения. Усиленный карантин продлится до 12 апреля.

Соответствующее решение приняла Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

В регионе с субботы будет запрещено:

проведение всех массовых мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Кроме того, работодателям рекомендуют по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Однако такие рекомендации не относятся к учреждениям предоставляющим финансовые, банковские и жилищно-коммунальные услуги.

Заведения, которые обслуживают посетителей могут быть временно закрыты в случае следующих нарушений и до их исправления:

отсутствия маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, в т.ч. перед входом в помещение заведения;

отсутствии обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, закрывающие нос и рот, но не

осуществляется надлежащий контроль за их использованием;

обслуживание покупателей без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

отсутствии обеспечения централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

Напомним, с субботы локдаун начнется еще в двух других регионах Украины: Запорожье, в котором кафе смогут продолжить работу по будням и Николаеве.

Также мы писали, что с 5 апреля и минимум по 16 число того же месяца ужесточаются карантинные ограничения в Киеве.

Однако в Офисе президента пока не планируют объявлять общенациональный локдаун.