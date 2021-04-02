С субботы Винницкая область ужесточает карантин. Школы переходят на дистанционку
Начиная с субботы, 3 апреля, из-за сложной эпидемической ситуации в Винницкой области ужесточают карантинные ограничения. Усиленный карантин продлится до 12 апреля.
Соответствующее решение приняла Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
В регионе с субботы будет запрещено:
- проведение всех массовых мероприятий;
- прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;
- прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
- деятельности культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;
- проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;
- посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.
Кроме того, работодателям рекомендуют по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Однако такие рекомендации не относятся к учреждениям предоставляющим финансовые, банковские и жилищно-коммунальные услуги.
Заведения, которые обслуживают посетителей могут быть временно закрыты в случае следующих нарушений и до их исправления:
- отсутствия маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, в т.ч. перед входом в помещение заведения;
- отсутствии обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, закрывающие нос и рот, но не
- осуществляется надлежащий контроль за их использованием;
- обслуживание покупателей без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- отсутствии обеспечения централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).
Напомним, с субботы локдаун начнется еще в двух других регионах Украины: Запорожье, в котором кафе смогут продолжить работу по будням и Николаеве.
Также мы писали, что с 5 апреля и минимум по 16 число того же месяца ужесточаются карантинные ограничения в Киеве.
Однако в Офисе президента пока не планируют объявлять общенациональный локдаун.