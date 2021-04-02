Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Барнауле сторонника украинских националистов, который, по данным спецслужбы, готовился устроить подрыв в мечети и нападение на органы государственной власти по заданию куратора из Украины.

Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает ТАСС.

"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти", - заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, деятельность задержанного пресечена в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"). В ФСБ также заявили, что организация ЭНО, сторонником которой оказался мужчина, ведет "пропагандистскую деятельность в мессенджере Telegram, соцсетях Instagram и "ВКонтакте".

В спецслужбе также рассказали, что в ходе обысков у мужчины изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также "средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору".

"Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия", - заявили в ФСБ.

Отметим, что сторонником ЭНО называли 39-летнего россиянина Евгения Манюрова, который в декабре 2019 года устроил стрельбу на Лубянке.

Напомним, в середине марта ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".