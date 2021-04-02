Сегодня, 2 апреля, на заседании Совета национальной безопасности Украины могут ввести санкции против украинцев, которые занимаются поставками подакцизных контрафактных товаров.

Об этом пишет "Зеркало недели".

Заседание состоится в 17:30, в его повестку вошли вопросы контрабанды в Украине.

В частности, как сообщает издание, могут быть введены новые санкции - в этот раз против граждан Украины, которые поставляют в Европу и Украину контрафактные водку и сигареты, произведенные на временно неподконтрольных территориях.

Основаниями для введения ограничений может стать закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". По данным издания, сотрудники Государственного бюро расследований уже начали проводить серию обысков.

Напомним, сегодня СНБО соберется на заседание после двухнедельного перерыва. На повестке может быть до десяти вопросов.

Также сообщалось, что прошлое заседание СНБО закончилось введением санкции против 19 компаний, использующих украинские недра.