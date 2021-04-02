В Офисе президента пока не планируют вводить в Украине общенациональный локдаун, потому что введение жестких ограничений в отдельных регионах помогает стабилизировать ситуацию.

Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил 2 апреля в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть "красные" зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает", - заявил Тимошенко.

По его словам, введение ограничений "красной" зоны уже помогло стабилизировать ситуацию в Ивано-Франковской области.

"(Ивано-Франковская область - Ред.) была несколько недель - практически месяц - в "красной" зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - сказал Кирилл Тимошенко.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся Киев и еще 10 регионов. Уже завтра в ней может оказаться Донецкая область.

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