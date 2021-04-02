Седьмого подозреваемого в разгроме Офиса президента, который произошел во время акции в поддержку радикала Сергея Стерненко 20 марта, Алексея Белковского Печерский райсуд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Громадське" в пятницу, 2 апреля.

Защита Белковского уже заявила, что будет обжаловать это решение.

Как установило следствие, подозреваемый пришел на протест с аэрозольным баллоном с неизвестным веществом. Он поджег дверь ОП и бросал предметы в здание. Кроме того, он написал оскорбительные слова на фасаде и ставил под угрозу жизнь и здоровье окружающих, а также нанес материальный ущерб госимуществу.

Обвинение попросило отправить Белковского под круглосуточный домашний арест, так как есть риски, что он сбежит и будет скрываться. Также прокурор считает, что он может оказывать давление не свидетелей и уничтожить вещественные доказательства.

В то же время, по словам адвоката подозреваемого Ильи Воробьева, подозрение является необоснованным. Он считает, что Белковский не планирует скрываться. Также он заявил об искусственном создании доказательной базы, в частности, свидетелями полицейскими.

По словам защитника, "эти свидетели, согласно протоколу, имеют один адрес проживания, одинаковые контакты".

Также Воробьев заявил, что не установлено точное место совершения противоправных действий Белковского. "Речь идет о здании ОП, но оно длиной в 120 метров. Где именно находился мой подзащитный? Следствие это не установило", – заявил адвокат.

Сам Белковский заявил, что был на акции протеста 20 марта, однако не совершал никаких противоправных действий, которые ему инкриминирует следствие.

"Да, я был на акции. Но то, что мне инкриминирует следствие, – это так просто пальцем ткнули и сказали, что я совершал какие-то неправомерные действия. Я не имею отношения ни к надписям на стене, ни к поджогу двери", – сказал фигурант.

Адвокаты просили допросить в суде свидетелей полицейских, а также жену подозреваемого. Суд отказал и отправил Белковского под круглосуточный домашний арест.

Напомним, 20 марта, в день рождения радикала Стерненко, его соратники вышли на акцию протеста на Банковую. Митинг быстро перерос в атаку на здание ОП, в результате чего участники акции исписали его оскорбительными надписями, разбили окна и кидали файеры в двери. Ущерб, который они нанесли, оценивается примерно в два миллиона гривень.

Сразу после акции протеста задержали Влада Сорда, который бил окна и двери здания. В день заседания суда по избранию для него меры пресечения под судом также собрались активисты.

Кроме того, замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал ряд новых подозрений погромщикам Офиса президента, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью. В свою очередь Нацполиция опубликовала фамилии тех, кого удалось идентифицировать. Среди них был и Алексей Белковский. 23 марта ему вручили подозрение.