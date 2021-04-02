СБУ заявляет, что задержала в Днепропетровской области главу "террористической группы" так называемой "ЛНР", которая причастна убийству сотрудника спецслужбы, сообщается на сайте ведомства.

По данным предварительного следствия, житель Славяносербского района в 2014 году присоединился к НЗФ на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Он организовал и возглавил группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.

Как заявляет СБУ, группа совершали особо тяжкие преступления против населения региона. В частности, они незаконно лишали свободы людей и требовали выкуп.

Также оперативники спецслужбы установили, что задержанный возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками незаконного формирования, которым руководил подозреваемый.

Через некоторое время задержанный покинул группу из-за конфликта с руководителями сепаратистов и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.

Сепаратисту сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ задержала экс-командира батальона "Донбасс" Виногродского по делу о ЧВК Семенченко.

Также мы сообщали, что СБУ заявляет, что задержала на Волыни белорусского разведчика.