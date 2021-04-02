В Киеве закрыли два ресторана из-за несоблюдения карантинных мер. В одном из них - ресторане ВАО в декабре 2017 года сняли видео, как нынешний замглавы МВД Антон Геращенко вылизывает тарелку

О закрытии заведений сообщило Главное управление Госпотребслужбы в Киеве.

"Проверены 10 ночных заведений города Киева. Обнаружены и закрыты 2 рестораны, которые работали, несмотря на запрет", - говорится в сообщении

Согласно сообщению Госпотребслужбы, закрыт ресторан "BAO" по адресу: ул.Мечникова 14/1 и ресторан "Хлебный" по адресу: ул. Крещатик 15/4"

В Госпотребслужбе рассказывают, что заведения работали, а это является нарушением постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 года. Кроме того, закрыты три летние площадки на Крещатике, которые также работали с нарушениями.

В ресторанах Киева не соблюдают карантин. Фото: Госпотребслужба

Следует отметить, что ресторан БАО одарил вниманием не только Антон Геращенко.



В 2020-м году здесь обедал Петр Порошенко с женой Мариной и одной из дочерей-двойняшек - Евгенией. Сопровождало семью двое охранников. Модное заведение открыл известный телевизионный повар и ведущий шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Киеве работают рестораны и спортзалы через систему паролей.

До этого, журналисты "Страны" выяснили, что в Киеве продолжает работу любимый спортзал мэра Кличко.