Украинцы не смогут совершать полноценные международные поездки, пока в стране не закончат вакцинацию от коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Kyiv Post".

"Сейчас главный приоритет - вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - сказал он.

По его словам, вакцины все еще являются дефицитным ресурсом по всему миру, и Украина - не исключение. Министр добавил, что из-за этого некоторые страны становятся "вакцинными националистами", так как не экспортируют вакцины, пока их население не будет полностью иммунизировано.

В то же время Кулеба поделился, что украинские дипломаты делают все, чтобы дружественные нам страны, такие как Польша, помогли Украине получить больше препаратов.

"Друзья делятся (тем, что имеют – Ред.) даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья... Нам бы очень хотелось увидеть господство "вакцинной либеральной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что Украина получит до лета почти 5 млн доз вакцины от коронавируса.

Тем временем, Минздрав поместил Украину на 78 место в рейтинге стран по вакцинации.