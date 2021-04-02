Египет хочет получить более миллиарда долларов компенсации за те убытки, которые стране нанесла почти недельная блокировка Суэцкого канала. В эту сумму включены и расходы на спасательную операцию.

Об этом пишет Associated Рress.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа считает, что у Египта есть право требовать компенсацию, но кто именно должен ее выплатить он не уточняет. Однако в случае, если деньги не будут выплачены, как предупредил Рабиа, судно с грузом не сможет покинуть Египет и будет начато судебное разбирательство.



"Мы просим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь", - считает Рабиа.

Кроме того, чиновник рассказал, что после происшествия с контейнеровозом Ever Given изучается вариант расширения русла, для предупреждения подобных инцидентов.

"Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости", - сказал Рабиа телеканалу CNN Arabic.

Напомним, 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сель на мель в Суэцком канале, тем самым полностью заблокировал движение.

Восстановить движение по каналу удалось только спустя шесть дней. Согласно подсчетам компании "Lloyd’s List", затор в Суэцком канале наносил убытки мировой торговле в размере 400 млн долларов в час.