В Украину пришел холодный атмосферный фронт, который принес в большинство регионов дожди с грозами и похолодание. На выходных температура может опуститься до 0-2 градусов мороза.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик добавила, что в западных и северных регионах температура воздуха уже снизилась из-за атмосферного фронта. При этом в восточных областях и южных регионах еще наблюдается комфортная весенняя погода с "чистым небом и солнышком".

Также Наталка Диденко рассказала, что из-за похолодания на высокогорье Карпат идут снегопады.

По прогнозам синоптика, 3 апреля дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах ожидается мокрый снег. На остальной территории существенных осадков маловероятны.

4 апреля в западных регионах ожидаются дожди с мокрым снегом, большинстве областей Украины пройдет местами небольшой дождь. В южных и восточных регионах синоптик прогнозирует сильные ливни.

В субботу в течение дня максимальная температура воздуха составит +6...+11 градусов, на юге и местами в центральных областях будет от +10 до +13 градусов.

В воскресенье уже ночью столбики термометров могут опуститься до 0-2 градусов мороза. Днем 4 апреля в большинстве областей Украины температура воздуха ожидается от +6...+12 градусов.

"В Киеве выходные также обещают прохладу и свежесть", - рассказала синоптик.

3 апреля в столице температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +10 градусов. Ночью ожидается 0-3 градуса тепла, а в ночь на воскресенье в окрестностях возможно похолодает от 0 до -2 градусов.

"Наслаждайтесь теплым днем, потому что выходные похолодает практически повсеместно", - подытожила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в апреле в Киеве, Одессе, Львове и Харькове и когда в Украину придет потепление.

Также сообщали, что ранее синоптик уже предупреждала о похолодании и мокром снеге.

Между тем в первый день апреля среднесуточная температура воздуха в Киеве побила рекорд. В городе были майские показатели температуры.