В Кремле изучают полученное президентом России Владимиром Путиным приглашение от американского коллеги Джо Байдена на саммит по климату, который организуют США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Газета.ru".

По его словам, подробностями проведения этого мероприятия в Кремле пока не располагают, но российская сторона по дипломатическим каналам пытается выяснить детали.

Напомним, 26 марта стало известно, что президент США Джо Байден пригласил главу России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на встречу по теме климата. Планируется, что мероприятие пройдет 22-23 апреля в дистанционном формате.

Также мы сообщали, что в Кремле назвали пугающей ситуацию на Донбассе и отреагировали на возможное появление американских военных.