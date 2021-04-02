Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в 2020 году получил почти 3 миллиона гривен зарплаты. Это значит, что в месяц он зарабатывал примерно по 243 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные в его декларации за 2020 год, обнародованной в Едином реестре.

Доход Диденко за прошлый год составил 2 919 896 гривен, из которых 135 гривен – проценты в "Приватбанке", а остальная сумма – зарплата в ЦИК. То есть в среднем его ежемесячная зарплата составляет 243 313 гривен.

У Олега Диденко и его супруги есть 134 тысяч долларов, 15,7 тысяч евро и 120 тысяч гривен сбережений наличными, а также 636 тысяч гривен и 1 тысяча евро на банковских счетах.

В декларации Диденко указал наличие у супруги двух меховых шуб из норки и кольца из драгоценного металла с драгоценными камнями, стоимость которых не указана. С ноября 2019 года он снимает квартиру в Киеве площадью 83 кв. м и машиноместо на 13 кв. м. В собственности Диденко есть автомобиль Audi Q7 2013 года выпуска.

Также он владеет квартирой в Киевской области на 54 кв. м, земельным участком на 1,5 тыс. кв. м и домом на 87 кв. м в Ивано-Франковской области.

Напомним, "Страна" писала о том, кто из топ-чиновников стал чемпионом по зарплатам в 2020 году.

Также мы анализировали декларации депутатов об имуществе и доходах за прошлый год.